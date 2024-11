Non sarà una partita come le altre per il difensore classe ’99: domenica il ritorno al Grande Torino a 6 mesi dall’ultima partita in maglia granata

Il 3 giugno 2024, in occasione dell’ultima giornata di campionato contro l’Inter, Buongiorno ha vestito per l’ultima volta la casacca granata. Il difensore, cresciuto con quei colori sin da bambino, è stato protagonista di una strepitosa stagione suscitando ovviamente l’interesse di molti club. Dopo settimane di trattative è Napoli la piazza che Buongiorno sceglie: nelle casse del Torino vanno 35 milioni più 5 di bonus e 2,5 milioni annui al giocatore. Una cessione preannunciata la sua: tra i tifosi granata già si respirava l’aria di addio come è già successo con molti gioielli in passato, nonostante il presidente Cairo ribadisse l’intenzione di non volerlo cedere.

Il rapporto con la piazza: un addio doloroso

Buongiorno a Torino, nonostante la giovane età, è stato considerato da subito una vera e propria bandiera, una capitano senza fascia – formalmente era Rodriguez – che ha collezionato più di 100 presenze in maglia granata. Tra i momenti più toccanti della sua carriera al Toro c’è stata sicuramente la lettura dei nomi a Superga. “Vi vorrò sempre bene, e spero che anche Voi continuiate a volermene. Torino è la mia città e lo sarà sempre. Bongio”: questo è il messaggio dell’ex difensore granata al momento dell’addio. Ed è il motivo per cui si preannuncia un ritorno tra gli applausi: del resto già dalle prime apparizioni, quando Buongiorno non era ancora il difensore che è adesso, i tifosi non gli hanno mai fatto mancare il proprio sostegno.

Ritorni mal digeriti: da Belotti a Bremer

Buongiorno non è stato ovviamente l’unico addio particolarmente sentito dai tifosi: sono tanti i casi che possiamo ricordare nella storia recente del Torino. Più che addii, ritorni indigesti: il primo che viene in mente è sicuramente Belotti, un rapporto con la tifoseria che si è concluso nel peggiore dei modi, tanto che il ritorno del Gallo al Torino non è stato dei migliori. Bremer è un altro lampante esempio. Il difensore brasiliano, che ha vestito la maglia granata dal 2018 al 2022 si è trasferito alla Juventus e certe dichiarazioni successive sono state mal digerite. Entrambi sono stati accolti all’Olimpico a suon di fischi, proprio il contrario di ciò che ci si aspetta di vedere domenica.