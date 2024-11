Il difensore olandese ha festeggiato oggi a Londra, dove sta proseguendo il programma di recupero, il suo 25esimo compleanno

Soffiando sulle candeline della torta dei suoi 25 anni, c’è un desiderio che Perr Schuurs avrà certamente espresso: tornare al più presto a giocare. È trascorso oltre un anno da quel Torino-Inter in cui si è lesionato il legamento crociato del suo ginocchio ed è trascorso più di un anno anche dall’intervento di ricostruzione che è seguito, se tutto fosse andato secondo i piani a quest’ora il difensore sarebbe tornato a guidare la retroguardia granata. Invece è ancora a Londra, dove sta proseguendo il proprio programma di recupero.

Schuurs rassicura: “Tornerò al 100%”

“Tornerò al 100%”, aveva scritto negli scorsi giorni su Instagram, lanciando un messaggio ai tifosi ma anche a Paolo Vanoli, che non ha mai potuto lavorare con lui. In questi giorni Schuurs sta provando ad aumentare i carichi di lavoro per testare le condizioni dell’articolazione e capire se quel dolore che lo ha tormentato nelle scorse settimane è ancora persistente.

Obiettivo rientro nel 2025

È evidente che il centrale non sia ancora al 100% della condizione ma l’obiettivo che ora si è posto è quello di tornare a inizio 2025, quando prenderà il via il girone di ritorno. Certo, prima di poter dare il proprio contributo alla causa granata dovrà ritrovare la migliore condizione fisica, riabituarsi al ritmo della partita, integrarsi negli schemi di Paolo Vanoli. Ma dovrà prima di tutto smettere di sentire dolore al ginocchio, in modo anche da riuscire a sconfiggere la paura e poter tornare quel difensore ammirato ormai due stagioni fa. Oggi ha compiuto 25 anni, non resta che augurargli che siano meglio dei 24.