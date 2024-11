Paolo Vanoli punta su Nikola Vlasic. Ma dal croato serve di più: il numero 10 deve accendere la squadra granata

Nel Torino di questo periodo nessuno sta brillando. In questo momento, la squadra non gira bene e questo è costato molti punti in Serie A. Serve di più da parte di tutti. In particolare, dal numero 10 del Toro Nikola Vlasic. Il croato deve accendere la squadra granata. La prossima partita è contro il Napoli in casa e deve dare un segnale importante a tutti. Lo scorso anno, segnò un gran gol contro il Napoli. Ma quello era un Napoli allenato da Mazzarri e in piena crisi. Adesso i partenopei sono al comando della classifica e l’allenatore è Conte. Non sarà facile domenica alle ore 15 portare punti a casa. Ma il Toro, Vlasic compreso, cerca una svolta.

Vanoli punta su di lui

Vanoli punta molto su Vlasic. Non si può dire il contrario. Giocatore duttile, sta giocando da mezzala destra. Ma il suo ruolo naturale è il trequartista. Ruolo in cui ha giocato contro la Juventus, ma facendo molto male. Non si sta esprimendo al meglio. Ma ha la fiducia del club e dell’allenatore. Il suo recupero in estate è stato molto lungo dopo la pubalgia. Ora che sta bene, Vanoli non se ne priva viste le sue qualità. Njie, che contro il Monza è entrato in campo al suo posto, ha fatto molto meglio. Finora 8 partite in Serie A per Vlasic. 1 gol e 2 assist.

I granata ci hanno investito molto

Vlasic era un pupillo di Juric. Pjaca, Brekalo, Praet, Miranchuk… Solo lui è stato riscattato dal prestito. Per Juric era insostituibile. Eppure la continuità è sempre mancata. Nel 2021, il West Ham lo prese dal CSKA Mosca, pagandolo ben 30 milioni di euro. In Premier League non è mai esploso. Poi il Toro, dopo il prestito, lo ha pagato 10,6 milioni. Un investimento importante. Contratto che scade nel 2027, ma c’è l’opzione fino al 2028.