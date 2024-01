Contro il Napoli Duvan Zapata è stato spesso e volentieri decisivo: ecco le statistiche del colombiano contro i partenopei

Prosegue la preparazione del Torino al match di domenica 7 gennaio, in cui i granata incontreranno il Napoli di Walter Mazzarri. Sarà una sfida complicata quella che attende gli uomini di Juric, che affronteranno una formazione affamata di punti. Gli azzurri, infatti, ne hanno raccolti solo 4 punti nelle ultime 5 partite, uscendo sconfitti contro Inter, Juventus e Roma. Tra i giocatori che prenderanno parte alla gara c’è un grande ex: si tratta di Duvan Zapata, che ai piedi del Vesuvio ha giocato per due stagioni. 53 presenze, 15 gol e 5 assist per il colombiano con la maglia del Napoli, per poi essere scaricato in prestito all’Udinese. Ora è un punto fermo del Torino e dopo aver lasciato i partenopei ha già avuto modo di essere decisivo contro la formazione campana: i numeri.

I numeri del colombiano contro il Napoli

Duvan Zapata è arrivato al Torino con le grandi aspettative dei tifosi granata. Dopo un inizio di stagione non semplice, alla ricerca della giusta condizione fisica, il colombiano si è sbloccato contro la Roma alla quinta giornata di campionato. Poi un lungo digiuno fino alla doppietta realizzata all’Atalanta, in cui ha militato fino alla scorsa stagione, lo scorso 4 dicembre. Poco dopo un’altra rete contro l’Empoli, che ha regalato tre punti importantissimi al Torino. Ora l’attaccante si prepara ad affrontare nuovamente il suo passato: domenica si ritroverà davanti il Napoli, contro cui è sempre stato decisivo. Il numero 91 ha infatti rifilato 4 gol e 6 assist in carriera agli azzurri e arriva al match con le migliori premesse possibili. I tifosi sperano che possa ripetersi, per accorciare ulteriormente la classifica e continuare a credere nel sogno Europa.