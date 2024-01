Verso la sfida al Napoli di Mazzarri: sulla sinistra, in attesa di Doig, Vojvoda e Lazaro si giocano il posto da titolare

Manca sempre meno a Torino-Napoli, 19^ giornata di campionato. Appuntamento alle ore 15:00 di domenica 7 gennaio, allo Stadio Olimpico Grande Torino, per la prima partita del 2024 granata. Contro la squadra di Walter Mazzarri, che non sarà in panchina, sulla sinistra Mergim Vojvoda e Valentino Lazaro si giocano il posto. Gli esterni stanno deludendo, soprattutto a sinistra. Sulla destra Bellanova sta facendo bene, mentre Soppy no. Sulla sinistra servirebbe un mancino: in attesa di Doig però, Juric deve scegliere tra Vojvoda e Lazaro. I due si giocano il posto da titolare, per poi fare staffetta a gara in corso. Entrambi non vivono un grande momento: l’allenatore dovrà scegliere bene.

La loro stagione

Vojvoda ha appena rinnovato, fino al 2025. Nell’ultima partita, contro la Fiorentina, non ha marcato bene Ranieri che ha segnato il gol decisivo. Per lui in stagione, 16 presenze condite da 2 cartellini gialli, 1 gol e 1 assist. In campionato 0 gol e 0 assist: serve una svolta. Lazaro invece, la scorsa stagione in prestito, aveva fatto molto bene. Quest’estate il Toro lo ha comprato ma non sta rendendo. Per lui, tra campionato e Coppa Italia, sono 17 le presenze con 0 gol, 0 assist e 2 cartellini gialli. I numeri parlano da soli.

Juric chiede aiuto

Juric, dal mercato, vuole un esterno mancino. Da quando il Toro gioca con il 3-5-2, ce n’è bisogno. Queste sono state le sue parole: “Sì, vorrei un esterno mancino. Prima mi andava bene averne uno di piede destro, per come giocavamo in attacco. Adesso, con i due attaccanti puri, mi viene voglia di avere un sinistro. Giocando così cambiano le cose. Lavoriamo con i ragazzi, per migliorare il cross con il sinistro”. Il nome più caldo, già vicino in estate, rimane quello di Doig del Verona. In attesa, Vojvoda e Lazaro possono dimostrare quanto valgono.