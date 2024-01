Il club crede in lui e non vuole privarsene: in estate è stato vicino a lasciare Torino, ora Sanabria ha rinnovato

La sessione di mercato si è appena aperta e dura un mese. Nel Torino, sono arrivati tre rinnovi: Vojvoda (fino al 2025), Linetty (fino al 2025) e Antonio Sanabria (fino al 2026). Il numero 9 del Torino è stato blindato: il Toro crede fortemente in lui. Il paraguaiano è il futuro del club granata. Questa stagione poteva partire meglio per lui, ma ci sono ancora 20 partite da qui alla fine. Adesso non gioca più da solo in attacco: c’è un partner come Duvan Zapata a fargli compagnia. Insieme formano una coppia molto interessante, sulla quale Juric continua a lavorare. Attaccante duttile, lega il gioco e si sposta molto in campo. Adesso devono arrivare più gol, come l’anno scorso. Per lui è arrivato il momento di tornare assoluto protagonista.

La sua stagione

Per lui, 17 presenze tra campionato e Coppa Italia. In totale 2 gol e 2 cartellini gialli. Ha trovato la rete solo in casa (come Zapata) contro Sassuolo e Atalanta (rigore). Quando è arrivato Zapata, e il Toro giocava con il 3-4-2-1, non è stato facile per lui. Come detto da Juric, le cose erano cambiate e Sanabria finì in panchina. Poi però tre attaccanti (Zapata, Sanabria e Pellegri) erano troppi per un solo posto. Lo scorso anno, in 33 partite, aveva fatto 12 gol e 4 assist, trascinando il Toro quasi all’Europa.

Il mercato

Al centro del progetto, il rinnovo serve anche per toglierlo dal mercato. Lazio e Milan, in passato, avevano preso informazioni su di lui. Juric però lo ha sempre difeso e blindato. Lui qua si trova bene e non si muove. Nell’ultima gara, contro la Fiorentina, ha giocato Pellegri al suo posto. Adesso le noie muscolari sono passate: contro il Napoli è pronto a tornare titolare.