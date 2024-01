Il Torino si prepara ad affrontare il Napoli nella 19ª giornata: ecco il rendimento in casa e fuori casa dei granata e degli azzurri

Si apre il 2024 del Toro, che nella giornata di domenica 7 gennaio ospita i campioni d’Italia in carica del Napoli all’Olimpico Grande Torino. Ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni allo stadio, per quella che sarà una partita di prestigio, nonostante gli azzurri siano reduci da un periodo poco positivo. I ragazzi di Walter Mazzarri sono in assoluto ritardo in classifica, essendo piazzati all’8° posto e addirittura a -17 dall’Inter capolista e -5 dal 4° posto. Padroni di casa, invece, che hanno bisogno di una vittoria per mantenere vive le speranze di poter ottenere un posto UEFA a fine stagione.

I numeri del Torino in casa

Sebbene nelle ultime due partite sia arrivato un solo punto, il Toro ha dalla sua il fattore Grande Torino. Nelle quattro più recenti partite giocate in casa non è arrivata neppure una sconfitta, e anzi prima del pareggio con l’Udinese i ragazzi di Juric erano stati capaci di ottenere tre vittorie consecutive in campionato. Al di là della sfortunata sfida contro l’Inter, persa 0-3, Buongiorno e compagni davanti ai propri tifosi hanno subito solamente 3 gol nelle 8 partite, e la speranza è quindi quella di dare avanti questa statistica, contro un Napoli orfano di Osimhen e, forse, anche di Politano.

I numeri del Napoli in trasferta

Azzurri che, fuori casa, avevano iniziato alla grande la stagione, mentre ora sono reduci da tre sconfitte tra Serie A e Champions League. La serie negativa è iniziata al Bernabeu, dove i ragazzi di Mazzarri hanno perso 4-2, ed è proseguita con le dolorose sconfitte contro Juventus e Roma, in cui sono stati subiti 3 gol e segnati 0. Prima di allora, con Garcia soprattutto, erano arrivati 9 risultati utili consecutivi, di cui 7 vittorie. Lontano dai propri tifosi, adesso, il Napoli fa fatica.