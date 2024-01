Il 19° turno di Serie A, che chiude il girone d’andata, sarà ricco di scontri validi per l’Europa: da Torino-Napoli fino a Roma-Atalanta

Parte oggi la prima giornata di Serie A del 2024, che chiude il girone d’andata. Vuole iniziare l’anno nel migliore dei modi il Torino, facendo uno scherzetto ai campioni d’Italia in carica del Napoli di Walter Mazzarri, che non vivono certamente un momento esaltante – per usare un eufemismo. Juric proverà a mettere in campo i migliori uomini a disposizione, ma avrà bisogno anche del sostegno di chi entrerà nel secondo tempo per tentare un’impresa che all’antivigilia pare impossibile, e sperare poi in risultati positivi dagli altri campi per continuare a sognare un avvicinamento alla zona Europa.

Spicca Roma-Atalanta

Non saranno sfide facili per le squadre in lotta per un posto valido per l’Europa, e a dimostrarlo non è solo la classifica delle avversarie. La giornata si apre con un super Bologna-Genoa. I felsinei vogliono assolutamente rialzarsi dopo la batosta di Udine, in modo da riprendere sin da subito la corsa e mantenere quantomeno il 5° posto in classifica, che alla chiusura del girone d’andata segnerebbe un super risultato. Di fronte ci sarà però un Genoa in fiducia, che seppur faccia fatica in trasferta è comunque reduce dall’ottimo pareggio contro l’Inter.

La Fiorentina contro il Sassuolo

Il Saturday Night prevede la visita della Fiorentina in casa di un Sassuolo che non riesce a vedere la luce in fondo al tunnel. Ottima occasione per la viola di allungare sulle inseguitrici. Domenica di grande calcio in programma, con il Milan che fa visita a un Empoli alla ricerca di punti e la Lazio che dovrà affrontare l’Udinese, in fiducia dopo il 3-0 rifilato al Bologna. Infine, oltre alla gara tra Toro e Napoli, lo scontro diretto tra Roma e Atalanta: chi perde rischia molto.