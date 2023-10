Gli accertamenti a cui si è sottoposto Tameze non hanno evidenziato lesioni, ma il camerunense dovrà fare esami più approfonditi

Adrien Tameze dovrà sottoporsi a nuovi accertamenti. Gli esami svolti dal centrocampista dopo la gara contro l’Inter non hanno evidenziato lesioni, ma il giocatore è ancora sofferente e saranno necessari esami più approfonditi per capire la reale entità del suo problema. L’ex Verona è stato uno degli interpreti che contro i nerazzurri si è sacrificato di più: Juric, infatti, lo ha schierato al centro della difesa per sostituire Buongiorno e il camerunense ha dovuto adattarsi alle richieste del tecnico. Negli ultimi minuti di gioco, però, è andato in affanno e si è seduto spesso in preda ai crampi.

Torino in apprensione: senza Tameze sarebbe emergenza totale

Ora il nuovo acquisto granata dovrà sottoporsi a una visita più specifica, con la speranza di non dover restare fermo nelle prossime settimane. Il Torino è infatti in emergenza totale in difesa, con Buongiorno ancora fuori e il grave infortunio subito da Schuurs. In caso il capitano non dovesse recuperare per il Lecce, al Via del Mare i difensori schierabili sarebbero Zima e N’Guessan, oltre a Rodriguez. Una situazione decisamente difficile, contro una squadra protagonista di un ottimo avvio di campionato sotto la guida tecnica di Roberto D’Aversa.