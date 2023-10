Verso Lecce-Torino: le caratteristiche e i giocatori da tenere d’occhio della squadra allenata da Roberto D’Aversa

Archiviata la sconfitta casalinga contro l’Inter di Simone Inzaghi, il Toro si prepara alla complicata trasferta di Lecce. La squadra di Roberto D’Aversa è a tutti gli effetti una delle sorprese di questo inizio di stagione: i giallorossi, che lo scorso anno hanno ottenuto una sudatissima salvezza, hanno vinto 3 delle prime 5 partite contro Lazio, Salernitana e Genoa. I salentini hanno fatto punti anche sui campi di Fiorentina e Monza, grazie al loro spirito di sacrificio e a quel pizzico di spregiudicatezza che caratterizza il loro stile di gioco. La classifica parla chiaro: 13 punti nelle prime 9 giornate e più 4 sul Torino di Juric, che dovrà vendere cara la pelle per uscire vittorioso dal Via del Mare.

Sorpresa Krstovic

Arrivato in Italia da completo sconosciuto, Nikola Krstovic ha da subito fatto parlare di sé. Il montenegrino ha avuto un grande impatto con il campionato di Serie A: lo dimostrano i 4 gol segnati in 8 partite al suo primo anno in Italia. L’ex Dunajska Streda (con cui è stato capocannoniere nella passata stagione in Slovacchia) è una vecchia conoscenza di Dejan Stankovic, che lo ha allenato alla Stella Rossa, ma senza mai concedergli una vera opportunità. Ora il classe 2000 sta trascinando il Lecce verso la parte sinistra della classifica a suon di reti, con la fiducia di D’Aversa che gli ha affidato le chiavi del reparto offensivo. Alto 185 centimetri, Krstovic è il tipico centravanti da area di rigore, bravo anche nei colpi di testa. La difesa di Juric dovrà mantenere alta la soglia di attenzione per cercare di limitarlo.

Una difesa solida

Oltre a essere spesso pericoloso in attacco, il Lecce vanta una buona solidità difensiva. Sono 11 le reti subite in queste prime 9 giornate di Serie A, che fanno dei salentini la settima miglior difesa del campionato. A incidere particolarmente sono stati i 4 gol subiti dal Napoli di Rudi Garcia, nell’unica gara in cui i giallorossi sono apparsi fuori dal match. Per il resto una difesa ordinata e le grandi prestazioni di Falcone hanno fatto da padrone. Ma attenziona ai contropiedi: la velocità di Almqvist e Banda è un fattore da tenere d’occhio. Lazaro e Bellanova – o chi per loro – sono avvisati.