Con l’infortunio di Schuurs si aprono le porte della difesa per il georgiano, che deve diventare un giocatore affidabile

Momento complicato per il Torino di Ivan Juric, che ha perso Perr Schuurs contro l’Inter a causa della lesione del legamento crociato anteriore del ginocchio sinistro. Da quando ha vestito la maglia granata l’olandese è stato un punto fermo della difesa per il tecnico, che ora dovrà farne a meno per un lungo periodo. Come se non bastasse Alessandro Buongiorno è ancora fuori per infortunio, mentre Tameze dovrà sottoporsi a esami più approfonditi dopo gli acciacchi dell’ultima gara. Una situazione di piena emergenza per il reparto difensivo, ma a cui Juric porrà rimedio – almeno in parte – con l’impiego di Saba Sazonov.

Sazonov chiamato a maturare

Il georgiano, vista la situazione in infermeria, avrà sicuramente più spazio nelle gare a venire. Ma dovrà necessariamente crescere per colmare le lacune che ha messo in luce contro l’Inter. Marcus Thuram, al contrario di quanto accaduto nel primo tempo, ha avuto vita piuttosto facile nel secondo, quando a marcarlo era proprio l’ex Dinamo Mosca. Con Sazonov in campo (ma soprattutto senza Buongiorno e Schuurs) il Toro ha dimostrato di perdere completamente quell’equilibrio e quella solidità per cui si è contraddistinto negli ultimi anni. Ecco perché il classe 2002 è chiamato all’ingrato compito di crescere in fretta, per dar manforte a una difesa che sarà orfana di una delle sue colonne portanti.