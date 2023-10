Il difensore era stato operato per un’ernia inguinale al termine della scorsa stagione, per poi dover tornare sotto i ferri

Manca sempre meno al rientro di Koffi Djidji, che è fuori dal termine della scorsa stagione. L’ex Nantes ha vissuto un’estate a dir poco travagliata: prima le voci di una possibile partenza, poi il rinnovo del contratto con il Toro e l’operazione chirurgica a causa di un’ernia inguinale. Operazione che dal punto di vista clinico sarebbe dovuta essere un semplice intervento, ma che ha portato il giocatore a vivere un vero e proprio calvario. Djidji non ne ha infatti tratto vantaggio ed è stato costretto a tornare sotto i ferri per una seconda volta. Ecco allora che i tempi di recupero sono raddoppiati. Il difensore è ora atteso per la metà di novembre, ma per tornare a pieno regime sarà necessario ulteriore tempo. Certo è che il recupero del classe ’92 metterebbe una toppa a una situazione molto complicata, visto il grave infortunio di Schuurs.

Come è cambiato il Torino

Con l’assenza di Djidji Juric è stato costretto a cambiare qualcosa in difesa. Come braccetto di destra ha giocato infatti Schuurs, che si è adattato alla grande al nuovo ruolo. Ma il numero 26 ha caratteristiche decisamente più appropriate per agire in quella posizione di campo e quando tornerà a disposizione sarà sicuramente un titolare. Anche il tecnico si fida di lui e ne ha sempre parlato bene: “Djidji ha le caratteristiche che ci servono, è un difensore moderno, ha gamba e forza fisica, ti permette di giocare a spazi aperti. Per caratteristiche è il giocatore che vorrei sempre avere“, aveva detto Juric parlando del franco ivoriano. L’allenatore lo aspetta, sperando di averlo a disposizione al più presto possibile per rimettere a posto un reparto martoriato dalla sfortuna.