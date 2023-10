Partito titolare nelle gerarchie di Juric a inizio stagione, Mergim Vojvoda sembra aver perso il posto a scapito di Lazaro

Tempi duri per Mergim Vojvoda, che sembra finito in fondo alle gerarchie di Juric. Eppure l’esterno kosovaro era partito titolare sulla fascia sinistra del Toro a inizio stagione, giocando anche buone partite. Poi l’arrivo di Lazaro e l’infortunio al bicipite femorale hanno complicato le cose: il numero 27 da quando è tornato a disposizione dell’allenatore è sceso in campo per soli 12 minuti, contro Juventus e Inter. Solo un momento? Forse no, viste le parole del tecnico sugli interpreti a tutta fascia che hanno affrontato l’Inter: “Bellanova e Lazaro hanno fatto una buona partita”, aveva detto l’ex Verona nel post gara. L’austriaco è effettivamente cresciuto dal punto di vista della condizione fisica, mentre Bellanova ha fatto qualche errore di troppo nelle ultime settimane, che ha condizionato i risultati della squadra.

Vojvoda, una chance contro il Lecce

Ma Juric, almeno per il momento, ha continuato a puntare su di loro. A Vojvoda non resta che far ricredere il tecnico dando il massimo negli allenamenti e quando il croato deciderà di mandarlo in campo, per provare a risalire la china. L’ex Standard Liegi ha ormai messo alle spalle i problemi fisici che lo hanno attanagliato per quasi un mese ed è pronto a giocarsi un posto da titolare già dalla partita contro il Lecce.