Ancora a secco di reti dopo 4 partite consecutive, Juric continua a schierare Seck, che di gol non ne ha mai fatti in maglia Torino

Prosegue il momento negativo del Torino, che non vince ormai da 5 partite. Ma c’è di più. I granata, infatti, non riescono più a segnare. 365 minuti e 4 partite sono passati dall’ultima rete, siglata da Duvan Zapata contro la Roma esattamente 30 giorni fa. Un periodo davvero cupo, che ha visto i ragazzi di Juric non solo non segnare, ma anche creare poco. Schemi ormai poco funzionali, giocatori non adeguati o scelte dell’allenatore sbagliate? Chissà, fatto sta che quello del digiuno da reti è un vero e proprio problema, che i tifosi non vivevano con queste proporzioni addirittura dalla stagione 2013/2014. Intanto, l’allenatore continua a confermare alcuni giocatori che, soprattutto in queste partite, non stanno convincendo affatto. È il caso, per esempio, di Demba Seck, uno che difficilmente può risolvere il problema dei gol.

Seck ancora poco funzionale

Il senegalese, infatti, nelle due stagioni e mezzo in cui ha vestito la maglia granata non ha mai segnato una rete. Dati più che preoccupanti, considerando come in questo momento, con Karamoh ai box e Radonjic che combatte con i soliti problemi comportamentali, sia lui il titolare di un Torino che in nessun modo riesce a vedere la porta. L’ex Spal, titolare in 5 delle 7 gare in cui è stato disponibile, non si è praticamente mai reso davvero pericoloso, ma questo evidentemente non basta a Juric per toglierlo dagli undici ogni partita. Questa, dunque, è una situazione che inizia a stancare anche i tifosi del Torino, che non esultano ormai da un mese a questa parte. Tante cose dovrebbero essere cambiate e messe in discussione se si vuole tornare a ritrovare la serenità, e il ruolo di Seck è una di queste.