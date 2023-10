Nelle ultime gare Ivan Ilic ha trovato pochissimo spazio nel Torino: l’allenatore gli ha preferito anche Linetty

Ivan Ilic è irriconoscibile. L’ex centrocampista del Verona è uno dei giocatori che ha iniziato peggio la nuova stagione di Serie A, complici anche alcuni problemi fisici. Fatto sta che se l’anno scorso il serbo sembrava un punto fisso della rosa di Juric, ora le cose sembrano cambiate. Sì perché Ilic fatica a trovare spazio nella rosa del Toro, che in estate ha preso Adrien Tameze. Il camerunense si è adattato alla grande agli schemi del croato, giocando anche da difensore centrale all’occorrenza. Ilic è così scivolato in panchina, non essendo al top della condizione. Condizione che il classe 2001 sembra ancora non aver trovato, visto che nell’ultima gara contro l’Inter Juric gli ha preferito pure Karol Linetty.

Contro l’Inter solo 5 minuti

Cinque minuti: quanto è durata la partita di Ilic contro l’Inter. Nonostante lo scarso impiego, Ilic è stato anche protagonista in negativo. Allo scadere, infatti, è stato l’autore del fallo che ha causato il calcio di rigore per i nerazzurri, che hanno realizzato lo 0-3 con Calhanoglu. Insomma, non proprio un periodo fortunato per l’ex Hellas Verona, che dovrà tornare il prima possibile ai suoi livelli. Se il Torino non vince da un po’ forse è anche a causa del grosso calo di Ilic, sicuramente il centrocampista più tecnico e qualitativo della rosa.