L’ex Verona sarà arruolabile contro gli uomini di D’Aversa: per Juric è un jolly da schierare tra centrocampo e difesa

Sospiro di sollievo per il Torino e per Adrien Tameze. Il camerunense era uscito esausto dalla gara persa contro l’Inter, accasciandosi più volte sul terreno di gioco nel finale. Poi gli esami strumentali, che hanno escluso lesioni muscolari: ora Juric può averlo a disposizione per la trasferta di Lecce. E menomale, perché Tameze rappresenta un vero e proprio jolly per l’allenatore, che può schierarlo a suo piacimento a centrocampo o in difesa. Dopo l’infortunio di Buongiorno, infatti, Juric lo ha fatto giocare al centro del reparto arretrato (nel derby), a testimonianza della fiducia che ripone nel giocatore. E l’ex Verona non lo ha mai deluso, mostrandosi affidabile e ordinato.

A Lecce per essere ancora titolare

Contro il Lecce, con ogni probabilità, Tameze sarà ancora titolare. Forse non per tutti i 90 minuti, visti gli acciacchi riportati dopo la gara contro i nerazzurri, ma per buona parte di match. Il numero 61 ha una condizione fisica (e mentale) diversa da interpreti come Ilic, che al momento sembrano aver perso il posto. Al momento è un jolly a cui Juric non può rinunciare. E pensare che in tempi recenti ha giocato anche come attaccante, sotto la guida tecnica di Zaffaroni e Bocchetti ai tempi dell’Hellas. Un tuttofare che fa della duttilità una delle sue caratteristiche principali e che ogni allenatore vorrebbe avere a disposizione nella propria rosa.