L’ultimo gol del segnato dal Torino è stato proprio firmato dal colombiano, contro la Roma di Jose Mourinho

Da Zapata a Zapata, o da giallorossi a giallorossi. Insomma, come volete voi. Il Torino vuole ritrovare la via del gol e per farlo si affiderà al suo bomber di razza: Duvan Zapata. Il colombiano è stato il colpo da novanta messo a segno da Davide Vagnati nella sessione estiva di mercato, ma fin qui ha realizzato solo un gol nelle 6 partite di campionato che ha disputato. Un bottino decisamente magro per un giocatore del suo talento, abituato ad andare regolarmente in doppia cifra durante la sua esperienza in Serie A. L’ultimo gol del Torino lo aveva messo a segno proprio il colombiano, nel match pareggiato contro la Roma. Poi il buio totale: contro Lazio, Juventus, Verona e Inter il Toro non è più riuscito a gonfiare la rete. Certo il calendario non è stato proprio dalla parte dei granata, ma il gioco degli uomini di Juric ha lasciato spesso a desiderare.

A Lecce per tornare a segnare

Questa volta Zapata vuole esserci. Sì perché l’ex Atalanta aveva già saltato la gara contro il Lecce durante il suo ultimo anno in nerazzurro, a causa di un infortunio muscolare a pochi giorni dal match. Gasperini era stato costretto a rinunciarvi, uscendo poi sconfitto dai gol di Ceesay e Blin. Juric spera invece che per i suoi vada in modo diverso, magari con un gol del colombiano, che non la butta dentro ormai da più di 360 minuti.