Continua l’astinenza da gol del Torino: i granata non segnano da 4 partite, e sono a pochi minuti dal superare un record negativo

Dati davvero impietosi, quelli che descrivono il periodo recente del Torino. I granata hanno preso 7 gol nelle ultime 4 partite tra Lazio, Juventus e Inter, ma quello che emerge di più è l’astinenza da gol. I ragazzi di Juric non segnano ormai da 5 partite, con l’ultima rete che risale addirittura alla sfida contro la Roma, targata Zapata all’85’. Era il 24 settembre, ed è dunque passato un mese dall’ultima volta che i tifosi hanno potuto esultare.

Rischio record in negativo

Sono 365 – senza considerare i recuperi – i minuti senza gol. Tante occasioni, poco cinismo e zero reti: può essere riassunto così il rendimento del Toro nelle ultime sfide. Niente hanno potuto uno scarico Zapata, un Sanabria da ritrovare, un Pellegri più o meno integro e, soprattutto, Vlasic e Radonjic. Non c’è assolutamente da accusare qualcuno in particolare, ma il problema è molto evidente. E adesso i ragazzi di Juric rischiano addirittura di superare il record negativo sancito nella stagione 2013/2014, quando in panchina c’era Giampiero Ventura. Tra la 24ª e la 29ª giornata, infatti, i granata rimasero a secco per addirittura 416 minuti, non riuscendo a segnare per quattro partite intere proprio come in questo momento. Era un calcio diverso, la squadra era totalmente differente e la situazione altrettanto, con la squadra che terminò poi quel campionato al 7° posto con 57 punti. Nel prossimo turno contro il Lecce, allora, Sanabria e compagni dovranno cercare di segnare prima del 51′, per evitare di superare il record negativo datato 2014.

Il problema casa

Altro dato assolutamente negativo, inoltre, è da far ricondurre al fattore casa. Più volte, infatti, è stato accennato di come i granata si trovino meglio a giocare fuori piuttosto che davanti i propri tifosi, e anche una statistica sui gol lo dimostra. Il Torino, infatti, non segna nel primo tempo di una partita in casa addirittura da 12 partite. L’ultimo risale a Toro-Bologna del 6 marzo 2023, quando a entrare a referto fu Karamoh. Una situazione sempre più anomala, che sembra non voler avere una fine.