Prima doppia seduta di allenamento al Filadelfia per il Torino: Baroni ritrova 4 pedine importanti, rientrate dalle vacanze

Quarto giorno di lavoro per il Torino, che dopo i test medici iniziali nella giornata di ieri ha iniziato a lavorare sul campo con il pallone. Domani sarà una giornata importante per i granata, che accoglieranno i tifosi al Filadelfia per un allenamento a porte aperte, mentre oggi è tempo della prima doppia seduta: mattutina e pomeridiana. Baroni ha già avuto modo di valutare i propri nuovi calciatori, ma ovviamente ne mancano ancora diversi all’appello. Oggi, per esempio, tornano quattro nomi importanti: Casadei, Maripan, Adams e Sanabria. I primi tre sono assolutamente dentro il progetto sportivo avviato qualche settimana fa e di cui è a capo mister Baroni, mentre il paraguaiano è in uscita e potrebbe essere solo di passaggio al centro sportivo, visto che la Cremonese continua a spingere per lui. Giornata di test per gli ultimi arrivati, che si uniranno al gruppo all’inizio della prossima settimana.