Ola Aina per questioni familiari è dovuto rientrare in anticipo dagli impegni con la Nigeria, saltando così il match contro il Capo Verde

Ola Aina ha dovuto saltare l’impegno con la sua Nigeria nella sfida contro il Capo Verde. Il difensore granata, che era stato schierato titolare nella partita contro la Liberia, finita 2-1 per la Nigeria, è dovuto rientrare in anticipo per motivi familiari, come accaduto anche a Sanabria. Il numero 34 del Toro potrà così iniziare a focalizzarsi sui prossimi impegni del Toro a partire da quello contro la Salernitana. Partita che i granata non potranno assolutamente sbagliare dato che dopo due giornate si trovano ancora con 0 punti in classifica.