Il Gallo continua a lavorare per essere pronto per la Salernitana ma il rientro di Sanabria non mette più fretta a Belotti

Rientrato con tre giorni di anticipo rispetto a quella che era la tabella di marcia. Per Juric è una grande notizia, lo è per il Torino e anche per il Gallo Belotti. Nell’ordine: il tecnico non dovrà fare chissà che esperimenti, considerata la momentanea indisponibilità delle altre due punte. Il Toro potrà riavere il paraguaiano senza che questo si sottoponga ad un lungo viaggio intercontinentale arrivando al Fila praticamente il giorno prima della partita. E poi Belotti: non dovrà fare chissà che rincorsa per recuperare, potrà lavorare al massimo per rientrare ma solo se fisicamente pronto. Il ritorno anticipato di Sanabria per motivi familiari darà così al Toro una preoccupazione in meno, considerato che contro la Salernitana, specie dopo due sconfitte nelle prime due, la squadra di Juric non può sbagliare.

Sanabria, il gol in Nazionale una spinta

Squalificato in Coppa Italia, in campo contro l’Atalanta come unica punta, poi in coppia con il Gallo a Firenze (una soluzione difficilmente rivedibile, perché Juric non ama giocare con due attaccanti e non ha nemmeno apprezzato la prestazione). Al Grande Torino contro una Salernitana sotto l’effetto-Ribéry, la punta paraguaiana partirà probabilmente dal primo minuto. In una settimana che lo ha visto protagonista anche con la sua selezione, l’attaccante torna carico al punto giusto e desideroso di sfruttare una grande occasione, considerato che sarà perennemente in ballottaggio con Belotti.