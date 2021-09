Senza Bremer in campo nel finale di partita contro l’Atalanta e a Firenze la difesa del Toro ha ballato: per questo Juric lo vuole recuperare

“Capisci l’importanza di una persona solo quando la perdi”. Quante volte è capitato a tutti di sentirsi dire questa frase che vale un po’ per tutto: per l’amore, l’amicizia, la vita e anche per la difesa del Torino. Se ne è reso conto anche Ivan Juric che, nel finale di partita contro l’Atalanta e a Firenze prima della pausa del campionato, ha visto la sua retroguardia ballare un po’ troppo. Guarda caso proprio quando mancava Gleison Bremer. Il brasiliano era stato costretto a lasciare il campo contro i bergamaschi per un problema alla caviglia, poco prima della rete del momentaneo pareggio firmata da Andrea Belotti, sempre per via dell’infortunio all’articolazione aveva saltato anche la partita contro la Fiorentina, quando il Toro è stato dominato dai viola e la difesa non ha retto contro il tridente composto da Callejon, Vlahovic e Gonzalez: ora sta stringendo i denti per esserci contro la Salernitana.

Torino: per Bremer la pausa del campionato è arrivata al momento giusto

La partita di domenica contro la formazione campana, pur essendo solamente alla terza giornata di campionato, ha già un valore importante: dopo due ko nelle prime due uscite il Torino non può permettersi altri passi falsi soprattutto in casa, considerato anche che c’è un rapporto con i tifosi da ricostruire. Lo stop del campionato per lasciare spazio alle nazionali è capitato proprio nel momento giusto per Bremer, che in questi giorni ha potuto lavorare al Filadelfia per ritrovare la migliore condizione. La sua presenza in campo contro la Salernitana non è ancora certa ma Juric spera di poterlo recuperare per schierarlo al centro della linea difensiva a tre: contro ci sarà un cliente difficile da annullare come Simy a cui non potrà essere lasciato tutto lo spazio che ha avuto Vlahovic nell’ultima gara. Così come l’attaccante viola, anche l’ex Crotone in area di rigore non perdona: per questo il recupero di Bremer sarà molto importante.