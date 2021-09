Dietro la scelta una motivazione familiare: la moglie sta per partorire per la seconda volte e Sanabria è partito per starle vicino

Sanabria ha lasciato il ritiro del Paraguay, rinunciando così a giocare la terza partita di qualificazione ai Mondiali. Il motivo? Familiare, ha comunicato la Federazione. E infatti l’attaccante del Torino ha scelto di partire in anticipo perché la moglie sta per partorire la sua seconda figlia. Attesa per la nascitura e volontà di Sanabria di non perdersi il momento della nascita.