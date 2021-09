Lukic è di rientro dagli impegni con la Nazionale e ora il serbo potrebbe innescare un ballottaggio con Pobega

Dopo gli impegni con la Serbia Sasa Lukic è pronto a tornare al Filadelfia e a pensare alla partita in programma domenica contro la Salernitana. Il centrocampista serbo con la sua Nazionale ha raccolto mezz’ora in campo contro il Qatar, dopo essere entrato a gara in corso, la presenza dal 1’ minuto contro il Lussemburgo e una partita passata in panchina contro l’Irlanda. Il numero 7 del Toro, approfittando anche dell’assenza di Praet, cercherà di superare la concorrenza di Pobega che in questi giorni è stato provato in mezzo in campo insieme a Mandragora. Lukic sicuramente vorrà giocarsi le sue carte per non dover assistere dalla panchina anche alla partita contro la squadra di Castori.

Dubbio per Juric: usato sicuro o puntare su Pobega?

Juric, che in questi giorni ha lavorato sull’affinare la coppia Mandragora-Pobega, dovrà decidere se domenica vorrà puntare su Pobega. L’alternativa è quella di affidarsi a giocatori che conosce da più tempo e che sono già scesi in campo nelle prime due giornate di campionato. I centrocampisti a disposizione del tecnico croato, che dovrà andare dritto verso una scelta per la sfida contro la Salernitana, sono tanti. Sarà fondamentale fare la scelta migliore per un match dove il Toro andrà alla ricerca del primo risultato positivo per poi ripartire. Pobega potrebbe scendere in campo e dare una mano alla squadra, anche grazie alla sua grande fisicità. Qualità che piace a Juric e sulla quale l’ex tecnico dell’Hellas Verona vuole puntare.