Lorenzo Sonego, tennista italiano e tifosissimo del Toro, a margine della presentazione del rinnovato Stadio Tennis al Circolo della Stampa Sporting si è lasciato andare a una battuta amara sulla sua squadra del cuore della quale ha vestito anche la maglia, avendo giocato nelle giovanili granata prima di abbandonare il pallone per la racchetta. Tra le domande che sono state poste a Sonego una riguardava proprio la squadra di Ivan Juric. Infatti, al tennista numero 23 al mondo è stato chiesto: “Più facile che Sonego vinca un Master 1000 o che il Toro si guadagni l’Europa?” La risposta del tennista classe 1995 è stata: ”Direi la prima”. Sonego ha così dimostrato di non essere molto fiducioso per la stagione del Toro che è iniziata con due sconfitte. Neanche gli ultimi colpi di mercato sembrano aver tirato su il morale del tennista torinese.