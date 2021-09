Segre durante la conferenza stampa di presentazione al Perugia si è soffermato a parlare di Juric e della preparazione svolta in granata

Jacopo Segre ha parlato anche di Ivan Juric e dei tre mesi di preparazione estiva in granata nel corso della sua conferenza stampa di presentazione al Perugia. Il centrocampista, nato a Torino classe 1997, in particolare ci ha tenuto a ringraziare il tecnico del Toro per il lavoro che ha svolto con lui. Segre ha infatti dichiarato: “Sono un calciatore aggressivo, di gamba e fisico, sono pronto a mettermi a disposizione del mister e ringrazio Juric per la preparazione svolta a Torino, è stato davvero super come allenatore e come persona. Il ritiro è stato importante”.