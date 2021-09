Buongiorno, dopo essere sceso nelle gerarchie, vuole rilanciarsi nel match contro la Salernitana del suo ex allenatore Castori

Alessandro Buongiorno vuole farsi trovare pronto per il match casalingo contro la Salernitana. Il numero 99 del Toro vuole riscattarsi dopo essere sceso di posizione nelle gerarchie di Ivan Juric. Infatti il difensore, cresciuto nel vivaio del Toro, nelle prime due giornate di campionato si è visto in campo solo nel secondo tempo di Fiorentina-Torino, dove ha avuto diverse difficoltà a contenere Vlahovic così come era successo prima al compagno di squadra Djidji. L’attaccante serbo era riuscito a far rimediare a entrambi i difensori granata un’ammonizione. Buongiorno, come tutto il Toro, vorrà rialzare la testa in una sfida per lui speciale perché rincontrerà Castori, suo ex allenatore al Carpi e al Trapani.



Una grande chance per Buongiorno

Per Buongiorno sarebbe molto importante poter trovare una maglia da titolare in una sfida così particolare. Vorrà dimostrare al suo ex allenatore tutte le sue qualità, cercando di mettere in difficoltà la Salernitana che potrebbe già schierare in campo Ribery. Toccherà a Buongiorno in questi giorni di lavoro al Filadelfia convincere Juric a puntare su di lui, sfruttando l’occasione legata all’assenza di Rodriguez che è impegnato con la Svizzera fino a questa sera nel match contro l’Irlanda del Nord. Un’occasione troppo ghiotta per il numero 99 granata che, se scenderà in campo, dovrà dare una grossa mano al Toro a conquistare il primo risultato positivo in questo campionato, iniziato con due sconfitte. L’ultima anche con una prestazione molto negativa.



Buongiorno deve tornare quello della scorsa stagione

Per poter dare una mano al Toro a rialzare la testa Buongiorno deve tornare quello della scorsa stagione nella quale, in più di un’occasione, ha dimostrato carattere e personalità. Anche contro le big. Queste le sue caratteristiche che dovranno essere rispolverate e che sicuramente un tecnico come Juric apprezza molto. La partita contro la Salernitana si avvicina e a Buongiorno rimangono pochi allenamenti nei quali sgomitare per poi trovare spazio domenica dal 1’ minuto. Contro il club campano dovrà essere una partita di svolta per il Toro ma potrà esserlo anche per il numero 99 granata che conta di scalare le gerarchie nel minor tempo possibile.