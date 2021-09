Bonazzoli, dopo non esser stato riscattato dal club piemontese, domenica cercherà di fare male alla sua ex squadra

Dopo aver passato insieme la scorsa stagione le strade tra il Toro e Federico Bonazzoli si rincontreranno domenica pomeriggio. Questa volta però da avversari. L’attaccante ex Sampdoria, dopo una stagione deludente all’ombra della Mole, non è stato riscattato dal club granata. Dopo aver fatto ritorno in blucerchiato è stato ceduto di nuovo in prestito, questa volta alla Salernitana. Domenica Bonazzoli cercherà di far male al Toro che ha deciso di non puntare su di lui e vorrà farlo anche per dare una mano alla squadra campana a conquistare i primi 3 punti di questo campionato dopo le sconfitte contro Bologna, dove Bonazzoli ha segnato un gol, e contro la Roma. La difesa del Toro dovrà stare molto attenta perché oltre a Bonazzoli la Salernitana in attacco potrebbe schierare due attaccanti pericolosi come Simy e soprattutto Ribery, salutato da uno stadio Arechi esultante.

Bonazzoli: stagione negativa all’ombra della Mole

Come anticipato la scorsa stagione per Bonazzoli è stata negativa. Con la maglia del Toro l’attaccante lombardo ha avuto poche chance per mettersi in mostra, deludendo così le aspettative. Arrivato con la speranza che potesse essere la giusta spalla per Belotti, l’ex numero 26 del Toro fin dall’inizio della stagione ha trovato molte difficoltà nel scavalcare le gerarchie. La nota più positiva nell’esperienza di Bonazzoli passata al Toro è sicuramente il gol che l’attaccante ex Sampdoria ha segnato contro l’Atalanta. Rete che ha permesso alla squadra granata di portare a casa 1 punto, riuscendo a rimontare la squadra bergamasca con il risultato finale di 3-3. Ma adesso Bonazzoli pensa solo a riscattarsi con la maglia della Salernitana e per questo motivo domenica potrebbe provare a mettere in difficoltà il Toro. Juric dovrà essere bravo a trovare una soluzione per contenere Bonazzoli.