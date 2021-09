Praet decisivo ieri nella sfida tra il Belgio e la Bielorussia: del centrocampista il gol dell’1-0: ora andrà a caccia di una maglia col Torino

Non ha fatto in tempo ad allenarsi con i compagni e imparare a conoscere il gruppo perché Dennis Praet è subito volato con la Nazionale per gli impegni nelle gare di qualificazione al Mondiale. Nelle prossime ore, però, comincerà a respirare l’aria del Filadelfia anche lui, oltretutto con un biglietto da visita importante. Ieri l’ex giocatore del Leicester è infatti andato a segno con la maglia del Belgio: sua la rete decisiva, quella alla Bielorussia nell’1-0 con cui la sua Nazionale ha vinto l’ultima gara prima del rientro alla base dei rispettivi calciatori. Lo farà anche Praet, che nei prossimi giorni prendere confidenza con i metodi di Juric.

Praet, jolly per Juric

Ed è un messaggio a distanza arrivato forte e chiaro. Del resto Praet, se al meglio, potrà essere un prezioso jolly per l’allenatore. Il belga – anche se questo lo chiarirà meglio Juric – potrebbe essere schierato sia al fianco di Mandragora (ed è quindi in ballottaggio con Pobega in questo caso) che più avanti sulla trequarti, dove al momento la coppia tutto croata Brekalo-Pjaca sta facendo le prove in vista della Salernitana.

Praet vuole riscattare una stagione deludente

Il centrocampista, già nella lista di Giampaolo un anno fa, è stato un acquisto degli ultimissimi giorni di mercato, arrivato a Torino in prestito con diritto di riscatto (ecco le cifre dell’operazione) dopo una stagione non completamente esaltante. Nell’ultima annata aveva cominciato col piede giusto salvo poi vedere sempre meno il campo nel girone di ritorno. Al Toro l’occasione di riscatto.