La Federazione del Paraguay ha comunicato che Antonio Sanabria ha chiesto di tornare in Italia per motivi personali

Sarebbe dovuto tornare in Italia tra venerdì e sabato, invece Antonio Sanabria ha anticipato a oggi il suo viaggio dal Paraguay all’Italia. Lo ha comunicato la federazione della nazionale sudamericana, spiegando che l’attaccante del Torino ha chiesto e ottenuto di anticipare il rientro (e non giocare quindi nella notte tra giovedì e venerdì contro il Venezuela) per motivi famigliari. “Su richiesta del calciatore Antonio Sanabria, e per motivi familiari, lascia la Nazionale per la partita contro il Venezuela e martedì si recherà in Italia” hanno spiegato dal Paraguay. Ivan Juric potrà quindi avere a disposizione l’attaccante per la partita di domenica pomeriggio contro la Salernitana: una buona notizia considerato che Simone Zaza è ancora infortunato e Andrea Belotti sta proseguendo il proprio programma di recupero personalizzato.