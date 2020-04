Toro salvo, scudetto alla Juve: il calcolo della classifica secondo Opta - Toro.it

Secondo un modello elaborato da Opta, la Juventus ha il 72% di possibilità di vincere il titolo, mentre in B andrebbero Spal, Brescia e Genoa

Tutto virtuale, sia ben chiaro, ma pur sempre curioso. Si tratta dello studio effettuato da Opta: l’obiettivo era quello di avere una classifica finale sulla base di alcuni parametri specifici. Quale la sorte del Toro? E chi vincerebbe lo scudetto secondo questo modello? Partendo dai granata, viste tutte le simulazioni, il Toro sarebbe salvo (e allo stesso modo lo sarebbero anche la Sampdoria e il Lecce) mentre in B andrebbero Brescia, Spal e Genoa. Sempre secondo questo studio di Opta, le prime cinque della classifica manterrebbero l’attuale posizione in più del 50% delle simulazioni: la Juve vincerebbe dunque il titolo, per la qualificazione alle coppa europee Atalanta e Roma confermerebbero (in più del 50% dei casi) il quarto e quinto posto, il Napoli arriverebbe sesto.

I parametri di Opta per il calcolo della classifica

Ma su quali parametri si è basato Opta? Si parte dalla probabilità che un risultato (sia esso vittoria, pareggio o sconfitta) si verifichi in una data partita. Tutto dipende dalle qualità difensive e offensive di una squadra. Queste ultime non possono che basarsi su quattro anni di risultati, dando maggior peso a quelli più recenti. Tutto si ripete 10 mila volte. Ebbene, secondo questo studio, la Juventus vincerebbe il campionato 72 volte su 100, la Lazio ha il 19 per cento di possibilità, circa l’8% per l’Inter.