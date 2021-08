Con l’inizio della Serie A 2021/2022 torna anche “Orgoglio Granata” su GRP: tante novità e ospiti d’eccezione

Il Toro inizia il campionato sabato contro l’Atalanta, e lunedì 23 agosto riprende “Orgoglio Granata “ il rotocalco di 2 ore interamente dedicato al Toro. E riprenderà con il botto, perché “Orgoglio Granata”. sarà in onda in diretta ed in presenza dagli studi di GRP. Ma in studi rinnovati ed ampliati e con una nuova formula. Tra gli ospiti della prima puntata:

l’ex Presidente del Toro l’Avvocato Pierluigi MARENGO .

. il Presidente del Museo del Toro ed anima della “Fondazione Filadelfia” Domenico BECCARIA .-

.- ed il giornalista di Toro.it Francesco VITTONETTO

E non mancheranno certo i temi di dibattito: dal debutto contro l’Atalanta al calcio mercato finora molto deficitario. Dalla situazione del rinnovo di Belotti, alle criticate “vele” del Filadelfia. Dall’analisi dell’operato di Cairo, Juric e Vagnati al calo de 12% in un anno di tifosi del Toro. Ad “Orgoglio Granata” condotto da Alessandro Costa, affiancato da Laura Massobrio, potranno interagire i tifosi del Toro, scrivendo le loro opinioni e i loro commenti.