Difesa che non ha convinto contro l’Atalanta: gli errori individuali hanno pesato sulla prestazione del Torino

Errori individuali che hanno macchiato la prestazione della squadra. E che hanno portato ad un risultato che ha penalizzato un Torino certamente ancora bisognoso di rinforzi ma che ha costretto l’Atalanta a tirare fuori tutto il suo cinismo per vincere al Grande Torino. C’è l’errore di Rodriguez sul primo gol, quello di Muriel, mentre la corresponsabilità di Izzo (troppo molle su Pasalic) e e Djidji sulla seconda rete ha portato i granata alla sconfitta in pieno recupero. Blindare la difesa sarà la prima vera prova per Juric, al di là del bel gioco. Izzo non è partito titolare nelle prime due partite ufficiali – e la sua permanenza non è scontata – Rodriguez ha superato al momento anche Buongiorno nelle preferenze del tecnico ma le sue prestazioni non sono quasi mai esenti da errori. Djidji, tornato dal prestito, ha pagato l’unico errore della partita.

Rodriguez e Djidji: troppe incertezze

Due dei tre, Rodriguez e Djidji, si sono ritrovati titolari: lo svizzero pur arrivando a ritiro già cominciato, ha scalato le gerarchie, mentre il secondo ha sfruttato a suo vantaggio, convincendo l’allenatore, i problemi fisici di Bremer, fuori più volte nel precampionato. L’unica certezza, al di là del nuovo problema alla caviglia, resta proprio il brasiliano. Per il resto la difesa è un cantiere aperto al quale manca un giocatore di sicuro affidamento: incertezze ed errori che obbligano Vagnati ad intervenire.