Andrea Belotti, autore del gol del momentaneo pareggio granata contro l’Atalanta, ha cambiato l’inerzia del match

Motori caldi per il Torino di Juric, che dal punto di vista della prestazione ha impattato al meglio l’esordio contro l’Atalanta. La Dea Bendata ha però fatto sì che i granata pagassero fino all’ultimo errore, consegnando i tre punti a meno di due minuti dalla fine ai nerazzurri. Quanto visto al Grande Torino non è tutto da buttare. Se restano molti gli aspetti da limare e su cui lavorare, c’è però qualche passo in avanti di cui tenere conto. E tra questi non può di certo mancare il grande impatto che Belotti ha avuto sulla squadra. Acclamato dal pubblico, ha dato ancora una volta prova di essere in grado di cambiare l’inerzia del match da solo, fattore non passato inosservato.

Belotti, elogi e rispetto da parte dei compagni

A sottolineare l’incisività del Gallo, ci ha pensato Karol Linetty: “Belotti l’ho visto bene. Oggi ha dimostrato di essere un grande attaccante“. Parole al miele quelle spese dal centrocampista polacco nei confronti del proprio capitano che esternano un senso di grande rispetto. Lo stesso che proprio il neocampione d’Europa ha mostrato nei confronti di Rolando Mandragora, lasciandogli la fascia da capitano. Quella reciprocità, spesso assente anche tra compagni di squadra, ha evidenziato la semplicità che caratterizza da sempre il modus operandi del Gallo. E se per molti, rifiutare di indossare quel lembo di tessuto che nasconde un significato così importante, può essere sintomo di distacco, la voglia e l’atteggiamento messi dopo in campo, hanno dimostrato esattamente il contrario.

Toro, certe cose non cambiano mai, un po’ come Belotti ed il senso del gol

I cori del pubblico prima, gli elogi di Linetty poi. Il tutto a rimarcare ancora una volta l’importanza del numero 9 granata non solo sul fronte offensivo. I rumors di mercato e gli screzi sul contratto con la società, non cambiano ciò che il Gallo simboleggia per il club e ciò che può dare. Ancora una volta è stato il campo a parlare per lui: varcato al 20′ della ripresa, lo ha reso subito suo. Gli sono infatti bastati solo quattordici minuti per metterci la firma e tornare a far sognare i suoi. Ed anche se alla fine non è bastato a portare a casa almeno il pareggio, è statocomunque sufficiente a risollevare il morale dopo due stagioni disastrose. E per i più, a rimandare di qualche tempo l’eventuale cessione.