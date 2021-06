Il pagellone di Andrea Belotti / Brillante nei passaggi chiave, il Gallo ha però pagato sul fronte realizzativo, con soli tredici gol segnati

La crisi che ha afflitto il Torino nel corso della stagione, è arrivata fino al suo capitano, Andrea Belotti. Dopo aver resistito per la prima parte, il Gallo ha subito qualche contraccolpo nel finale, perdendo di brillantezza e non riuscindo sempre a garantire quell’incisività che ha invece caratterizzato la sua intera carriera in granata. Nonostante ciò, la doppia cifra è arrivata ed il posto in Nazionale per Euro2020 è stato mantenuto. Alti e bassi hanno visto un Belotti tuttocampista stupefacente, calare con il passare del tempo, complice anche il cambio in panchina. Sotto la guida di Giampaolo, il capitano del Toro ha realizzato ben nove reti sulle tredici totali, andando a segno per quattro giornate di fila (dalla seconda alla quinta). Con Nicola invece, qualcosa è cambiato. Quella che potrebbe ufficialmente essere la sua ultima stagione con la maglia del Toro, si è quindi rivelata meno positiva del previsto.

Belotti, re dei falli subiti ma l’ultimo gol su azione risale a gennaio

Da pedina inamovibile dell’attacco granata, Belotti ha però trovato qualche ostacolo in più sotto la guida del tecnico ex Crotone. Spesso ha infatti avuto il coraggio di sostituirlo, data anche la mancanza di freschezza con le numerose presenze accumulate ed il cospicuo dispendio di energie. Lo stacco netto nella stagione del Gallo è arrivato dopo l’ultimo gol su azione, realizzato contro la Fiorentina a gennaio. Da lì, un cambio drastico, che ha visto il Gallo faticare di più ad andare a segno. Il suo mettersi a servizio della squadra ha comunque favorito le reti dei compagni, valendogli il tredicesimo posto nella classifica dei passaggi chiave (ne ha realizzati diciotto, sette dei quali sono assist). Lo stesso posizionamento è arrivato nella classifica marcatori, ma resta a lui il re dei falli subiti, con centotrentacinque in attivo. Stagione più che sufficiente quindi per lui, ma non ai livelli ai quali ha abituato tutti.

Andrea Belotti, voto: 6.5