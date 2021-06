Linetty, dopo aver giocato e segnato contro la Slovacchia, dovrebbe essere confermato tra i titolari per la partita contro la Spagna

La Polonia di Karol Linetty questa sera alle 21 sfiderà la Spagna, match valido per la seconda giornata del Gruppo E di Euro 2020. La Polonia del CT Sousa arriva al match contro gli spagnoli dopo la sconfitta 2-1 nella partita di esordio contro la Slovacchia, dove Linetty al 46’ minuto aveva anche trovato la via del gol per poi riprovare a segnare ma con meno fortuna. Il centrocampista granata, per quanto riguarda la Polonia, è stato uno tra i migliori in campo nonostante un primo tempo sottotono e probabilmente scenderà in campo tra gli 11 titolari nel match contro la Spagna. Contro la Spagna, la Polonia cercherà di riscattarsi dopo la sconfitta rimediata nella prima partita, mentre Morata e compagni vorranno rifarsi dopo il deludente pareggio 0-0 contro la Svezia.

Linetty il gol di un granata all’Europeo dopo più di 40 anni

Linetty, con la rete contro la Slovacchia, è stato il primo giocatore del Toro a riuscire a segnare un gol in un Europeo. L’ultima volta era accaduto nel 1980. Il numero 77 granata ha segnato il gol del pareggio dopo che la Slovacchia è passata in vantaggio con un autogol del portiere della Polonia e della Juventus Szczęsny, al 18’ minuto. Subito dopo il fischio della ripresa la squadra guidata dal CT Paulo Sousa è andata all’attacco in cerca del gol del pareggio, con Rybus che grazie a un passaggio ha servito Linetty. Il centrocampista del Toro è stato molto abile a smarcarsi per poi trovare il gol, anche grazie a una traiettoria particolare che ha lasciato spiazzato il portiere slovacco Dubravka. Il portiere della Slovacchia non ha colpe sul gol messo a segno dal numero 77 granata. Ora Linetty, nonostante la rete sia servita a ben poco dato che la Polonia è poi uscita sconfitta, cercherà di continuare a scendere in campo e a fare bene.

Linetty deve convincere Juric per rimanere in granata

Linetty dovrà dare il meglio di sè per provare a conquistare Juric. Il numero 77 granata viene da un’annata disastrosa, nella quale non ha confermato le qualità che aveva dimostrato alla Sampdoria. Linetty dopo aver giocato contro la Slovacchia dovrebbe scendere in campo dal primo minuto nel match contro la Spagna, nonostante la concorrenza di Morder e Klich per un posto in mezzo al campo. L’Europeo deve essere visto dal centrocampista polacco come una vetrina per convincere Juric a puntare su di lui per la prossima stagione o, in alternativa, per trovare un’offerta convincente, che gli consenta di proseguire altrove dopo una stagione molto deludente.