Il giocatore granata appena diciottenne, ha avuto poco spazio in questo avvio, ma ha fatto capire di avere personalità

Con la pausa per il mondiale in Qatar è tempo di bilanci in casa Toro, con le valutazioni dei singoli in questa prima parte di stagione. Uno dei giocatori che ha avuto poco spazio a centrocampo è il turco Emirhan Ilkhan. Il classe 2004, arrivato in estate dal Besiktas per 4.5 milioni di euro, è uno dei centrocampisti più promettenti della sua età a livello internazionale. Nonostante la sua giovane età, è stato subito inserito in prima squadra e in totale ha disputato 4 partite in campionato (con una ammonzione presa) e 0 in coppa. Di queste 4, solo una da titolare e le altre 3 da subentrato. Per uno come lui non è facile trovare spazio in un centrocampo come quello del Torino, dove ci sono Lukic, Ricci, Linetty e Adopo. Quando è stato chiamato in causa però, ha fatto vedere qualità e personalità, non lasciando dubbi sul fatto che i margini di miglioramento sono ampi.

Un errore per crescere

Nelle partite contro Monza e Sampdoria, il giocatore è entrato nel finale, raccogliendo pochi minuti. Mentre contro il Lecce è partito titolare, sfornando la sua migliore prestazione, nonostante l’ammonizione, rimanendo in campo per più di un’ora e muovendosi benissimo in mezzo al campo. Contro l’Inter invece a San Siro ha giocato più di 20 minuti ma ha commesso il suo unico errore, lasciando troppo spazio in area a Brozovic, in occasione del vantaggio nerazzurro. Un errore decisivo, ma che sicuramente lo farà crescere in vista del futuro.

Voto: 5.5