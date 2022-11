In un’intervista rilasciata a Milano Finanza, Urbano Cairo ha fatto il punto sulla situazione del calcio italiano e non solo

Il presidente del Torino, Urbano Cairo, ha rilasciato un’intervista a Milano Finanza dove ha fatto il punto sul momento che sta attraversando il calcio italiano. “Il grande interesse degli investitori stranieri verso il calcio italiano è un segnale di vitalità: dimostra che ha un enorme potenziale di sviluppo. Abbiamo tradizione sportiva, cultura e tantissimi appassionati nel mondo ma dobbiamo fare di più per valorizzarli. La Serie A deve lavorare soprattutto sullo sviluppo dei diritti televisivi a livello internazionale. Potrebbe aiutare l’eliminazione del limite triennale alla vendita dei diritti all’estero, chi compra avrà così modo di programmare sul lungo termine”.

Cairo: “La Superlega non serve”

Cairo ha parlato anche della situazione degli stadi nel nostro Paese: “Gli stadi sono spesso obsoleti, ma la ristrutturazione è ostacolata da lacci burocratici”. Sui vivai invece: “Si potrebbe ragionare sull’istituzione di accademia sul modello francese e belga”.

Il presidente del Torino è poi tornato a parlare della Superlega: “La Superlega non serve, le recenti riforme hanno già reso la Champions League un torneo di altro livello per visibilità economica. L’importante è salvaguardare il valore, anche sociale, dei campionati nazionali: il blasone non deve bastare a garantire un posto nelle competizioni europee”.