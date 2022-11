Il centrocampista ex Empoli è sicuramente una pedina davvero fondamentale nello scacchiere di Juric, senza di lui il Toro fatica a fare punti

Il bilancio della prima parte della stagione in casa Toro si può certamente valutare in maniera positiva, al di là della classifica, per il fatto che ci sono diversi giocatori che stanno facendo molto bene e che hanno ancora ampi margini di crescita. Tra di loro emerge il nome di Samuele Ricci. Il numero 28 granata, in questa prima parte della stagione, ha dovuto fare i conti con un infortunio al muscolo soleo della gamba sinistra accusato nel riscaldamento prima del match contro l’Atalanta. Un problema che ha costretto Ricci a fermarsi ai box per oltre un mese. Uno stop forzato che, molto probabilmente non a caso, ha combaciato con il periodo negativo della squadra guidata da Ivan Juric. Quando poi è tornato a calcare i campi Ricci ha praticamente sempre fatto bene, continuando un percorso di crescita davvero molto, ma molto significativo che l’infortunio ha solamente rallentato un po’ ma non l’ho ha mai fermato, anche grazie al carattere del centrocampista classe 2001 e alla sua grande voglia di arrivare sempre più in alto.

Ricci: neanche lui è riuscito a salvarsi nel match contro il Bologna

Fino a qui la sbavatura più grave Ricci l’ha avuta nella partita contro il Bologna, anche se bisogna sottolineare che per i granata c’è davvero poco, se non niente da salvare di quel match. La sfida contro la squadra di Thiago Motta, dove Ricci è stato protagonista di molti errori, di cui alcuni anche banali, è stata la prima e unica sconfitta del Toro con il numero 28 granata in campo dal primo minuto. Al di là di quella sfida Ricci ha sempre fatto molto bene, dimostrandosi soprattutto particolarmente abile in fase di costruzione di gioco. Ora il centrocampista, cresciuto nelle giovanili dell’Empoli, si prepara a una grande seconda parte di stagione, sapendo che continuerà ad essere tenuto d’occhio anche dal C.T. Roberto Mancini. Un aspetto non di poco conto.

Voto: 7