In questa prima parte di stagione, sono tre i granata che hanno giocato di più, con il portiere serbo che non ha saltato nemmeno un minuto

Dopo 15 giornate di campionato, anche a causa della pausa per il mondiale in Qatar, è tempo di analizzare qualche dato in casa granata. Come ad esempio quello dei minuti disputati in questa prima parte di stagione dai singoli giocatori. Sono tre i giocatori del Toro che hanno giocato di più in queste prime giornate din campionato: Vanja Milinkovic-Savic, Nikola Vlasic e Koffi Djiji. Vanja Milinkovic-Savic non ha saltato nenache un match, totalizzando 15 presenze e 1350 minuti in campo. Nikola Vlasic invece ha disputato 15 partite ma ha totalizzato 1281 minuti. Per Koffi Djiji invece le presenze sono 13 e i minuti 1075. Questi sono i tre di cui Ivan Juric non ha potuto fare a meno in questo inizio di stagione.

I numeri degli altri giocatori

Per quanto riguarda il centrocampo, sono 924 i minuti in 12 presenze per Sasa Lukic, e 713 i minuti in 9 presenze per Samuele Ricci. Entrambi sono stati fermati da un infortunio in due momenti diversi. Karol Linetty guida però il reparto, con 14 presenze e 954 minuti giocati. In difesa buoni numeri anche per Alessandro Buongiorno (908 minuti in 12 presenze), Ricardo Rodriguez (946 minuti in 13 presenze) e Perr Schuurs (709 minuti in 10 presenze). I due fantasisti Nemanja Radonjic e Aleksey Miranchuk, hanno invece collezionato rispettivamente 697 minuti in 14 presenze e 684 minuti in 9 presenze. Sulle fasce quello che ha giocato di più è stato Valentino Lazaro, con ben 909 minuti in 13 partite, mentre in attacco il primo è Antonio Sanabria, con 682 minuti in 10 presenze.