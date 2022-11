Il giocatore croato, uscito nell’intervallo nel match contro il Marocco, non sembra essersi fatto nulla di grave

Il primo match della Croazia contro il Marocco a Qatar 2022, è terminato con un pareggio a reti bianche. Il giocatore del Torino Nikola Vlasic è partito titolare, sfiorando anche il gol e giocando bene, ma nell’intervallo a causa di un problema al polpaccio è stato costretto a rimanere negli spogliatoi, con Pasalic che è entrato al suo posto. Nella giornata di ieri sono stati effettuati gli esami strumentali per capire meglio l’entità dell’infortunio.

Nulla di grave per il fantasista

L’infortunio, per fortuna, non sembra essere per niente grave. Gli esami a cui è stato sottoposto il classe 1996 hanno escluso lesioni o complicazioni varie. Lo stesso allenatore Dalic si è espresso così: “Ha fatto gli esami e non sembra nulla di preoccupante. Dovrebbe allenarsi e lo valuteremo”. Si punta quindi al completo recupero per il prossimo match, quello di domenica 27 novembre alle ore 17:00, contro il Canada. Canadesi che hanno perso all’esordio per 1-0 contro il Belgio, partita quindi molto importante in ottica passaggio del turmo per Vlasic e compagni.