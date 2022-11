Il numero 77 del Toro quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene, Juric è orgoglioso del centrocampista polacco

Continuano i Mondiali in Qatar, così come continuano le analisi dei vari club di Serie A in merito alla prima parte di stagione. Tra le note più liete, per quanto riguarda la prima parte della stagione del Toro, c’è senza alcuna ombra di dubbio Karol Linetty. Il centrocampista ex Sampdoria è stato uno tra i tanti giocatori rivitalizzati grazie alla “cura Juric”. Dopo aver fatto vedere diverse cose positive nella scorsa stagione, il numero 77 granata nella stagione in corso è stato in grado di sfruttare al meglio le occasioni che gli ha concesso Juric, anche a causa dei problemi fisici che hanno colpito Sasa Lukic prima e Samuele Ricci poi. Dunque si può dire che grazie alla continuità che è riuscito a trovare e soprattutto grazie alle qualità dimostrate sul rettangolo verde Linetty è tornato a fare il Linetty che si è visto nella sua esperienza a Genova sponda blucerchiata e che tutti ammiravano. Non è assolutamente un caso il fatto che Ivan Juric abbia dato molta fiducia al centrocampista polacco infatti, tra i centrocampisti granata, Linetty è quello che ha raccolto maggior minutaggio in campo. Un aspetto non di poco conto.

Linetty: il gol a Roma è la cornice perfetta di un’ottima prima parte di stagione

Il centrocampista polacco quando è stato chiamato in causa ha sempre fatto bene e di lui è molto soddisfatto Juric che ha speso anche parole al miele nei suoi confronti, dimostrando di essere soddisfatto e orgoglioso del percorso che Linetty sta portando avanti ormai da diverso tempo. Il numero 77 granata vorrà certamente continuare sulla strada intrapresa e vorrà continuare a dare solidità al centrocampo del Toro. O meglio, il polacco vorrà ripartire da dove ha terminato, e cioè dal gol segnato alla Roma che è stato per lui la miglior conclusione possibile della prima parte della stagione in corso.

Voto: 6.5