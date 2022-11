Il Brasile ha battuto 2-0 la Serbia con una doppietta di Richarlison, incolpevole il portiere del Torino su entrambi i gol

Brasile-Serbia è stata l’ultima partita della prima giornata dei gironi del Mondiale in Qatar, la Selecao si è imposta per 2-0 grazie a una doppietta di Richarlison nel secondo tempo ma ha soprattutto convinto sul piano del gioco. Non è un caso che uno dei migliori in campo nella nazionale balcanica sia stato Vanja Milinkovic-Savic: incolpevole su entrambi i gol subiti ma decisivo in altre circostanze con le sue parate. Oltre al portiere, anche un altro calciatore del Torino ha giocato dal 1′: Sasa Lukic. Il centrocampista è rimasto in campo fino al 66′ ma non è stato autore di una prestazione memorabile: in mezzo al campo ha faticato contro i mediani brasiliani e ha anche ricevuto un cartellino giallo. Non particolarmente brillante neppure Nemanja Radonjic che, dopo essere entrato in campo al 57′, ha toccato pochissimi palloni.