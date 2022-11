Nelle prossime ore il trequartista croato si sottoporrà a degli esami per comprendere l’entità dell’infortunio

Nella giornata di oggi Nikola Vlasic svolgerà degli esami per comprendere la reale entità dell’infortunio rimediato nel match in cui la sua Croazia ha affrontato il Marocco. Il trequartista granata, nel corso della prima frazione di gioco, ha accusato un problema al polpaccio destro. Dopo essersi accasciato a terra è intervenuto lo staff medico croato e dopo i primi controlli Vlasic è riuscito a rialzarsi e a terminare il primo tempo. Poi durante l’intervallo il giocatore ex Everton ha alzato bandiera bianca ed è stato sostituito. Si spera che Vlasic non abbia niente di grave, anche se si teme che il numero 16 del Toro possa aver rimediato una lesione e non abbia accusato solo un semplice risentimento. Il club granata rimane alla finestra e attende per oggi delle novità da parte dello staff medico croato tenendo le dita incrociate, con la speranza che Vlasic possa tornare a giocare al più presto.