Il Toro deve decidere il futuro di diversi giocatori che fin qui hanno trovato poco spazio o non hanno mai giocato

Il mese di gennaio si avvicina a passo spedito e il responsabile dell’area tecnica Davide Vagnati, che molto probabilmente andrà in missione ai Mondiali in Qatar per qualche giorno, ovviamente sta iniziando a guardarsi intorno. Il dirigente granata, oltre ad andare a caccia di giocatori per rinforzare la squadra a disposizione di Ivan Juric, avrà un altro compito molto difficile ed importante, ovvero quello di cercare di trovare una sistemazione ai giocatori che fin qui hanno raccolto poco minutaggio in campo o addirittura non hanno mai giocato. Sono tanti i giocatori con i quali il club granata dovrà affrontare il tema del loro futuro e principalmente sono: Brian Bayeye,Matthew Garbett, Simone Edera, Etrit Berisha, Emirhan Ilkhan, Demba Seck e anche Luca Gemello. Tanti nomi dunque e ad alcuni di loro, per esempio Edera, il Toro già in sessioni di calciomercato passate aveva provato a cercare una nuova sistemazione, senza però mai riuscirci. Per altri invece ormai già da diversi giorni si inizia a vociferare dell’ipotesi di cederli in prestito, per farli giocare con continuità, per poi tornare alla base ed essere nuovamente rivalutati in vista della stagione 2023-2024.

Il futuro di Gemello è strettamente legato a quello di Berisha

In prestito dovrebbero partire tutti i giocatori elencati in precedenza tranne Edera, per il quale si cercherà una sistemazione definitiva, in quanto da diverso tempo non rientra più nel progetto tecnico di Juric. Per Gemello c’è però da fare un discorso di un certo tipo, in quanto il futuro del portiere classe 2000 è legato a quello di Berisha. Infatti se a gennaio il portiere albanese dovesse lasciare il Toro direzione Spezia, Gemello potrebbe rimanere, diventando il secondo portiere dei granata. Una prospettiva che sicuramente alletta molto il numero 89 granata che sogna di diventare molto presto il primo portiere del Toro. Una squadra alla quale è senza alcuna ombra di dubbio molto legato.