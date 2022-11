Una prima parte di stagione sottotono per l’esterno kosovaro, che ora al rientro dovrà riprendersi il posto

Il campionato è fermo a causa della pausa per il mondiale in Qatar, ed ecco quindi il momento giusto per analizzare quanto fatto dai singoli giocatori granata nella prima parte di stagione. Un giocatore che ha avuto più difficolta del previsto, dopo la scorsa ottima stagione, è stato Mergim Vojvoda. L’esterno 27enne ha disputato in tutto 10 partite tra campionato e coppa, condite da 4 assist e un ammonizione. Di queste 10 però, sono solo 5 quelle in cui è stato schierato titolare, e 5 in cui è subentrato. In totale ne ha saltate 4 per infortunio, e in 3 è stato in panchina. Un rendimento caraterrizato da infortuni, ma anche da errori tecnici, che quasi nessuno si sarebbe aspettato dopo lo scorso campionato, tanto che Valentino Lazaro gli ha rubato il posto sulla sinistra.

Le peggiori partite contro Bologna e Roma

Le due peggiori prestazioni sono senza dubbio quelle contro Bologna e Roma, entrambe in trasferta. Contro il Bologna è entrato a 25 minuti dal termine, perdendosi Posch in marcatura nel gol del definitivo 1-2 e facendosi ammonire al 93′. Contro la Roma invece è partito titolare, ma è stato incredibilente sostituito dopo soli 30 minuti di gioco per scelta tecnica da Ivan Juric. Tra le sue migliori prestazioni ci sono invece quelle contro il Lecce (assist decisivo per Vlasic) e la Sampdoria (altro assist per Vlasic) in casa. Pregievole in Coppa Italia l’assist di tacco per Schuurs, nel 4-0 al Cittadella. Nel complesso qualcosa di buono si è visto, ma al rientro dalla sosta dovrà recuperare terreno, e tornare alla sua vecchia forma per imporsi come titolare.

Voto: 5.5