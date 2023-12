Le parole di Fernando Schena, agente di Duvan Zapata: “Il suo presente è a Torino: ha fiducia e si sente importante”

Zapata è l’uomo del momento in casa Toro. Il suo agente, Fernando Schena, ha parlato così ai microfoni di Sportitalia: “Duvan era molto emozionato dopo la partita. Ha vissuto qualcosa di simile ad un film, un sogno, ieri sera. D’altronde di fronte aveva l’Atalanta, una squadra dove è stato ben 5 anni. Ha amato molto la Dea e la città di Bergamo. Le lacrime non erano rivolte solo al suo ex club, ma anche al periodo senza gol che ha vissuto. Duvan è sempre arrabbiato quando non segna, non è stato facile questo periodo, ma lui è un grande professionista e lavora sempre al 100% per migliorare”

Sul Torino e il mercato estivo

Poi, l’agente, ha continuato: “Il suo presente è a Torino, dove ha fiducia e dove si sente importante. Speriamo che segni ancora tanto e che questi due gol siano i primi di una lunga serie. “Prima del Toro lo voleva la Roma e lui voleva andarci. L’Atalanta però non aveva intenzione di cederlo ai giallorossi e poi è arrivata questa opportunità. Oggi è felice”.