La vittoria sull’Atalanta ha messo fine a una lunga astinenza che i granata portavano avanti in Serie A: il dato

Il Toro torna a vincere e a convincere. Gli uomini di Juric hanno centrato i tre punti battendo in casa l’Atalanta, grazie alla doppietta di Zapata e al rigore trasformato da Sanabria (scegli qui il tuo migliore in campo). 3-0 il risultato finale al Grande Torino, che ha entusiasmato e non poco l’ambiente granata. “Sono esaltato. Grande partita, grande vittoria, avevamo da riscattare una partita col Bologna che si era persa avendo fatto una grande partita, oggi abbiamo fatto una partita da grande squadra, che voleva fortissimamente vincere, che anche avanti non ha mai mollato e ha attaccato. Squadra fantastica, complimenti al mister, sono al settimo cielo“, aveva detto il presidente Cairo al termine del match. Un successo che ha portato in città un clima di grande euforia, testimoniato anche dai tre gol che gli uomini di Juric hanno rifilato all’Atalanta. Ma quand’è stata l’ultima volta che i granata sono stati così prolifici in un match casalingo?

Dalla Fiorentina all’Atalanta: il Toro torna a segnare 3 reti

Con le tre reti messe a segno contro gli uomini di Gasperini il Torino ha messo fine a un’astinenza da gol che si protraeva da troppo tempo in Serie A. Era infatti il 10 gennaio del 2022 quando i granata sconfissero la Fiorentina in casa per 4-0. In quell’occasione furono Singo, Brekalo (con una doppietta) e Sanabria a chiudere un match senza storia. Ebbene quella fu l’ultima volta in cui gli uomini di Juric riuscirono a segnare almeno tre gol in campionato al Grande Torino. Contro la Dea, dopo quasi due anni di astinenza, il Toro è tornato a macinare gol e a far divertire i suoi tifosi. Ora l’obbiettivo è dare continuità agli ottimi risultati ottenuti nelle ultime settimane, per continuare a scalare la classifica. Ma per farlo occorrerà fare risultato sul campo del Frosinone, squadra rivelazione dell’ultima stagione di Serie A.