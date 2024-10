Questa mattina a Torino è stata inaugurata la via dedicata a Giorgio Ferrini. Nell’occasione, ha parlato Davide Vagnati

Questa mattina a Torino, è stata inaugurata una via intitolata a Giorgio Ferrini. Per l’occasione, era presente anche Davide Vagnati. Il dt ha parlato anche della momento attuale della squadra granata. Ecco le sue parole: “Intanto voglio sottolineare la nostra presenza doverosa per Ferrini, che è stato parte importante della nostra storia. Si tratta di uno dei giocatori più rappresentativi del Torino. Per quanto riguarda il presente, siamo dispiaciuti per quello che è stato il primo tempo della partita contro la Lazio. Ovviamente non deve essere un peso da portare avanti. Dobbiamo pensare che stiamo facendo bene e che la strada è giusta. Dobbiamo continuare a seguire quelle che sono le indicazioni del mister e avere più personalità sul piano della gestione della gara, questa non deve mai mancare”.

Vagnati: “Adams? La concorrenza in attacco fa bene”

Vagnati ha poi parlato della partita di sabato contro l’Inter: “Dal punto di vista tecnico, non possiamo paragonarci all’Inter. Sarà una partita molto difficile per noi, l’Inter ha grandi campioni. Noi dobbiamo avere un buon atteggiamento e il furore agonistico di cui dicevamo prima, che aveva Ferrini. Detto questo, dispiace prendere gol per qualche errore nostro tecnico. Dobbiamo levarli e guardare avanti: sono convinto che abbiamo le qualità e le possibilità di farlo”.

Poi su Adams: “Nel caso di Adams, quando una squadra dimostra affetto, i giocatori vogliono fare quel qualcosa in più. La concorrenza ci deve essere perché porta ad allenarsi al massimo. L’obiettivo della squadra e del club è migliorarsi. La concorrenza porta dei benefici, chi non riesce a starci vuol dire che non riesce ad alzare il livello. L’allenatore può scegliere e i giocatori migliorare. Non solo Ché Adams, anche Coco sta facendo bene. Mi sento di citare anche Paleari, ha giocato bene nonostante fosse qualche anno che non giocava in Serie A. Quindi bene, continuiamo così e lavoriamo”.