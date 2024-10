Il difensore polacco si è raccontato in un’intervista al canale Youtube del club granata

Seba Walukiewicz è uno degli ultimi colpi del mercato del Torino. Il difensore polacco, arrivato nelle ultime ore di mercato grazie all’operazione che ha portato Sazonov e Pellegri a Empoli, si è subito ambientato alla perfezione sorprendendo quando schierato in campo. Il 24enne si è raccontato in un’intervista ai microfoni del canale Youtube del Toro.

Le parole di Walukiewicz

“Sono molto contento di essere qui, tutti i ragazzi e lo staff sono bravi, così come la società. Ora devo solo lavorare e dimostrare le mie capacità. Sono un difensore a cui piace palleggiare, penso di difendere bene. Devo dimostrare tutto sul campo. Da bambino giocavo come attaccante, poi ho iniziato a fare il centrocampista ma a 13 anni tutti i difensori della mia squadra si sono infortunati e io che ero alto sono stato schierato dietro. Ho parlato con Linetty, che mi ha parlato bene della squadra, e anche con Vagnati, che mi ha detto che sarebbe stata la scelta giusta per me. Glik ha fatto grandi cose qui, lui è un’ispirazione per me e spero di fare grandi cose come lui. Il trasferimento è stato veloce, non ho ancora visto bene la città. Mi piace molto il clima, che è simile a quello polacco. Devo ringraziare il mister, che mi ha subito dato fiducia da Venezia in poi, anche senza allenamenti. Non mi piace parlare prima, voglio dimostrare le mie qualità sul campo dando una mano alla squadra. Quando abbiamo il giorno libero mi piace passare il tempo con i miei cani, ma anche andare in montagna o riposare e passare il tempo con famiglia e amici”.